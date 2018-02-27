РИАМО - 27 фев. Экзотические цветы сахарного кустарника, или протеи, распустились на крупнейшей в России зимней выставке тюльпанов «Репетиция весны» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Гости сада путают их с тюльпанами и активно делятся фотографиями в социальных сетях. Цветы сахарного кустарника — самое фотографируемое растение на «Репетиции весны», - отмечается в материале.

Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм рассказал, что протея с «волосатыми» цветками — одно из самых таинственных растений на празднике тюльпанов «Репетиция весны».

«Символ ЮАР, между прочим. Протейные - одно из старейших ботанических семейств, их представители появились на планете более 100 миллионов лет назад. Род Протея получил свое название в честь сына Посейдона - Протей мог принимать любые обличия, как и протея (видов множество - около 1,5 тысяч). Протеи также называют сахарными кустарниками - уж очень много нектара они производят», - отметил Ретеюм.

В первые три дня работы выставки «Репетиция весны» ее посетили свыше 9 тысяч человек. В выходные и праздники в очереди можно провести три часа. Поэтому гостям советуют приезжать к открытию сада в 10:00 либо после 18:00.

Навыставке «Репетиция весны», на которой представлено около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, лилий, ландышей, подснежников, а также вишня, сакура и магнолии.