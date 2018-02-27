РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Сотрудники полиции в подмосковном Подольске задержали подозреваемого в краже телевизора, стоимостью более 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 52-летней местной жительницы о том, что неизвестный украл из ее квартиры в поселке МИС телевизор, стоимостью более 20 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 33-летний местный житель. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.