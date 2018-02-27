РИАМО - 27 фев. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области добилась прекращения загрязнения водосборных площадей рек Пожня и Искона в Можайском районе Подмосковья, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по фактам нарушений водоохранного законодательства ЗАО «Тропарево» в Можайском районе. Установлено, что предприятие осуществляет размещение отходов производства на земельных участках, расположенных в непосредственной близости от рек Пожня и Искона, что создает угрозу загрязнения водных объектов.

«По результатам проверки межрайонная природоохранная прокуратура Московской области возбудила в отношении организации и ответственного должностного лица дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов», - говорится в сообщении.

Хозяйствующему субъекту прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. В настоящее время сброс отходов производства на водосборные площади рек прекращен.