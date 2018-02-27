РИАМО - 27 фев. Реальная заработная плата в Москве в декабре 2017 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилась на 6,1%, при этом средняя зарплата в столице в декабре выросла на 10,2%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2017 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 104052 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2016 года на 10,2%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2017 года составила 106,1% к уровню декабря 2016 года», - говорится в документе.

Реальная заработная плата в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем 2017 года выросла на 46%, а по итогам года – на 2,8% по сравнению с 2016 годом.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в декабре 2017 года выросли на 4,1% по сравнению с декабрем 2016 года и на 49,6% по сравнению с ноябрем 2017 года. Снижение реальных располагаемых денежных доходов по итогам 2017 года составило 1,9%.

Среднедушевые денежные доходы в декабре 2017 года составили 96430 рублей.

По данным Мосгорстата, в Москве в декабре 2017 года инфляция составила 0,4%, по итогам года потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,8%. По данным Росстата, в декабре 2017 года индекс потребительских цен в Российской Федерации составил 100,4%, с начала года – 102,5% (в декабре 2016 года – 100,4%, с начала года – 105,4%).