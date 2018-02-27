РИАМО - 27 фев. ООО Производственный комбинат «Экология» из подмосковного Жуковского воспрепятствовал проверке Россельхознадзора и оштрафован на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В адрес юридического лица было направлено уведомление о сроках проведения мероприятия, необходимости прибытия законного представителя организации и копия распоряжения, в котором указан перечень документов необходимый для проведения проверки. В назначенное время представитель организации не явился и необходимые документы не представил.

«Решением мирового суда ООО Производственный комбинат «Экология» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», - говорится в сообщении.