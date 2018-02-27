РИАМО (ОДИНЦОВО) – 27 фев. В подмосковном Одинцове в апреле начнется строительство новой поликлиники на территории центральной районной больницы, медучреждение будет рассчитано на 1,5 тысячи посещений в сутки, сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

По данным Одинцовского информагентства, во вторник он выступил перед жителями района с ежегодным отчетом-обращением.

«В новый корпус заедут травмпункт, терапевтическое, эндоскопическое и хирургическое отделения, кабинеты узких специалистов и лаборатория. На строительство поликлиники выделено 1,7 миллиарда рублей», – сказал Иванов.

Он добавил, что на базе ЦРБ появится полноценное стоматологическое отделение. По словам Иванова, здесь будет введен стационар одного дня по ряду других направлений.