РИАМО – 27 фев. В Рузском городском округе будет создан реестр многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Соответствующее поручение дал глава Рузского городского округа Максим Тарханов в ходе встречи с представителями «Ассоциации замещающих семей Московской области» и общественных организаций многодетный семей.

«Нужно составить реестр многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а мы, администрация округа, отработаем механизм предоставления жилья индивидуально для каждой семьи. Эта работа очень важна, поэтому прошу сделать это в кратчайшие сроки», - сказал Тарханов.

На сегодняшний день в Рузском округе насчитывается около 300 многодетных и замещающих семей.