РИАМО - 27 фев. Еноты пробудились от спячки в Московском зоопарке, несмотря на холода, сообщается на странице зоопарка в Facebook.

«Несмотря на сковавшие Москву морозы, многие обитатели зоопарка ждут весны и тепла. Так, например, еноты уже пробудились от зимнего сна, в котором провели последние пару месяцев, и теперь активно гуляют по вольеру, исследуют сугробы и взбираются на дерево», — говорится в сообщении.

К посту также было прикреплено видео, на котором видно, как еноты карабкаются вверх по дереву и сидят на ветках.

Как отмечается в сообщении, благодаря густому пушистому меху енотам холода не страшны, хотя на солнце погреться им в любом случае приятно.