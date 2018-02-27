РИАМО (ОДИНЦОВО) – 27 фев. За последние четыре года в Одинцовском районе были успешно реализованы 40 крупных инвестиционных проектов, сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Во вторник он выступил перед жителями с ежегодным отчетом-обращением.

«За четыре года в нашем районе реализованы 40 инвестиционных проектов, появилось больше 5 тысяч новых предприятий малого и среднего бизнеса. В их числе новые линии по изготовлению шоколада и плавленого сыра, хлебобулочных изделий и мясных продуктов, производство стройматериалов, автоматических ворот, оборудования для авиации, дорожной техники. В Одинцовский район зашли крупные инвесторы, такие как «Крокус», «Леруа Мерлен», «Зельгрос», «Глобус», «Метро» и другие»», – сказал Иванов.

Он добавил, что 2018 год должен стать не менее успешным по объему привлеченных инвестиций.

По данным Одинцовского информагентства, в этом году планируется реализовать еще 11 крупных инвестпроектов на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Они создадут более 6 тысяч рабочих мест.