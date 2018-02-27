РИАМО - 27 фев. Очистным сооружениям поверхностных сточных вод, расположенным в составе нового жилого комплекса в городском округе Истра, выдано заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новый объект коммунальной инфраструктуры на улице Красная, село Павловская Слобода городского округа Истра, готов к вводу в эксплуатацию», - сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.

На площади 113 квадратных метров разместились технологические системы и оборудование для сбора и очистки сточных вод и ливневых стоков на территории ЖК «Сказка». Застройщиком объекта является ООО «МАГИ». Финансирование – средства инвестора.