РИАМО - 27 фев. У жителей столицы осталось два дня для того, чтобы оформить абонементы на городские плоскостные парковки на март, сообщается на сайте столичного паркинга.

«ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» напоминает автомобилистам, что до завершения периода оформления парковочных абонементов на март осталось два дня. Парковочный «ключ» позволяет в течение месяца оставлять автомобиль на плоскостной парковке со шлагбаумом. Всего в Москве действуют 15 таких парковок с абонементным режимом», — говорится в сообщении.

Абонемент на парковку действует в течение календарного месяца с правом последующей пролонгации. Приоритетное право на продление абонемента заканчивается за 5 дней до окончания месяца, и все места поступают в общую продажу. При наличии свободных мест абонемент можно будет продлить в течение всего срока его действия.