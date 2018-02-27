РИАМО – 27 фев. Народного артиста РФ Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в институт Склифосовского в Москве, сообщает РЕН ТВ.

«Как стало известно РЕН ТВ, 63-летний актер поступил в больницу 15 февраля. Его поместили в шоковую реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», - говорится в сообщении.

Заслуженный и народный артист России исполнил более сотни ролей в кино и театре. Он снялся в таких фильмах, как «Катала», «Ширли-Мырли», «Белые одежды», «Женщин обижать не рекомендуется», «Жулики», «Короли игры» и многих других.

Одними из самых ярких являются его театральные роли Мастера и Понтия Пилата в «Шизофрении, как и было сказано», Хлестакова в «Ревизоре», Гамлета и множество других.