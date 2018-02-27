РИАМО - 27 фев. Самый маленький поток автомобилей на железнодорожных переездах в Подмосковье наблюдается по средам, самыми загруженными днями являются пятницы, говорится в сообщении пресс-службы Центрального научно-исследовательского и проектного института «Платная дорога».

В 2017 году ЦНИИПИ «Платная дорога» провело исследование автомобильного движения на одноуровневых железнодорожных переездах в Подмосковье.

«Самым загруженным днем на железнодорожных переездах в Московской области ожидаемо стала пятница, а самым свободным – среда, хотя традиционно именно будние дни всегда считаются временем пиковых нагрузок», - говорится в сообщении.

Одной из главных причин, усиливающих транспортную напряженность на железнодорожных переездах, по-прежнему остается регулярное закрытие автомобильного движения на продолжительное время. В Подмосковье среднее время закрытия переездов составило совокупно 6,5 часов в сутки.

Средняя интенсивность автомобильного движения на двухполосных автомобильных дорогах через железнодорожный переезд в Московской области в 2017 году составила 750 автомобилей в час в обе стороны. На некоторых объектах в ожидании открытия шлагбаума автомобилисты теряют более получаса.

Также в ходе исследования выяснили, что в 2017 году автомобилисты Московской области тратили больше всего времени на железнодорожных переездах в Одинцовском районе.

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского и проектного института «Платная дорога» Вадим Коваленко отметил, что наличие одноуровневого пересечения путей железнодорожного и автомобильного транспорта приводит к серьезной перегрузке дорожной сети.

«На сегодняшний день многие железнодорожные переезды работают на пределе или с превышением пропускной способности. И, в отличие от ситуации, которую можно было наблюдать несколько лет назад, транспортная напряженность не падает с окончанием дачного сезона или наступлением выходных. Если меры не будут приняты, то с каждым годом мы будем наблюдать только ухудшение ситуации», - сказал Коваленко.

Одноуровневые пересечения автомобильных и железных дорог приводят к замедлению движения автомобильного и железнодорожного транспорта, постоянным автомобильным заторам, ухудшению экологической обстановки вблизи подобных объектов, а также являются источником серьезных аварий, заключается в материале.

Центральный научно-исследовательский и проектный институт «Платная дорога» (ООО «ЦНИИПИ «Платная дорога») – научно-исследовательская и проектно-изыскательская компания, проводящая работы для строительства объектов платной транспортной инфраструктуры, включая транспортно-экономические изыскания и моделирование транспортных потоков. Деятельность института ведется с привлечением инженеров, экономистов, экологов, юристов, специалистов по организации движения и системам взимания платы.