РИАМО - 27 фев. Главы муниципальных образований Подмосковья в ходе отчетов перед жителями должны предлагать алгоритм решения существующих проблем, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень важный этап - отчеты глав муниципалитетов, которые проходят на всех территориях. Очень важно главам рассказать о своей работе, о своих планах и предложить алгоритм решения проблем», - сказал Воробьев на заседании правительства.

Он отметил, что 14 февраля состоялось традиционное обращение к депутатам и жителям, где были озвучены основные итоги работы и задачи на будущее.

«Наша стратегическая задача была - определиться с тем, что мы смогли решить, и самое главное - какие планы нас ждут в ближайшей перспективе. Все мы заинтересованы в изменениях, развитии наших городов, сельхозпоселений, сельских поселений», - заключил Воробьев.