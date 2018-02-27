РИАМО - 27 фев. Иностранные болельщики чемпионата мира по футболу смогут пройти на матчи с наркотическими и психотропными препаратами, если будут иметь при себе рецепт от врача, пишет во вторник газета «Известия».

«Как рассказали в оргкомитете ЧМ, оценивать подлинность документа станут сотрудники силовых структур. Иностранцы имеют право ввезти в Россию несколько сотен препаратов, в том числе полностью запрещенных у нас, — процедура регламентирована на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приехать можно даже с марихуаной и кокаином, если подтверждено их использование в медицинских целях», - говорится в статье.

Правила поведения зрителей на стадионах FIFA допускают наличие при себе наркотических и психотропных веществ. Но у болельщика должен быть рецепт от врача — на русском или английском языке. И объем препарата не должен превышать указанного в документе. Как рассказали газете в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018», оценивать подлинность рецепта будут сотрудники правоохранительных органов.

По правилам FIFA как россияне, так и иностранцы могут взять с собой на стадион до семи наименований лекарственных препаратов, но не более одной упаковки каждого, если другой объем не предусмотрен рецептом.

«Среди наркотических и психотропных веществ, которые можно провезти на территорию стран ЕАЭС — в том числе в Россию — при наличии справки, — кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, а также каннабис, то есть марихуана (она легализована в том числе в Нидерландах, Канаде, некоторых штатах США). Правда, курить на российских стадионах запрещено. Однако врачи в тех государствах, где марихуана разрешена, могут выписать ее и в других лекарственных формах, например, в каплях», - уточняется в материале.

Полный список из нескольких сотен препаратов содержится в перечне товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС (также утвержден решением коллегии ЕЭК от 21.04.2015).

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».