РИАМО - 27 фев. Служба скорой помощи в Подмосковье работает в усиленном режиме из-за холодов, сообщил РИАМО во вторник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Служба скорой медицинской помощи Подмосковья работает в усиленном режиме в связи с понижением температуры в регионе. Медицинские специалисты готовы оказать необходимую медицинскую помощь в случае обращений жителей с гололедными и холодовыми травмами», - сказал Марков.

Он напомнил, что за период с 23 по 26 февраля в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи обратились 20 человек с обморожением разной степени, среди них один ребенок. Всего из них в медучреждения региона были госпитализированы 18 человек.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за текущую зиму, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса. Минувшей ночью в подмосковном Клину ночные морозы достигли минус 30 градусов, в Волоколамске температура воздуха ночью опустилась до минус 29 градусов.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура составит минус 16 градусов.