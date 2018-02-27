РИАМО - 27 фев. Власти Москвы одобрили регистрацию первых договоров долевого участия (ДДУ) для двух застройщиков, реализующих объекты недвижимости в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службе Москомстройинвеста.

«Компания АО «А101 Девелопмент» (ГК «А 101») получила заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам федерального закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ) (ЗОС) на жилой многоквартирный дом №11 с нежилыми помещениями в ЖК «Испанские кварталы». Жилой комплекс расположен по адресу: Москва, поселок Сосенское, в районе деревни Николо-Хованское (НАО)», - говорится в сообщении.

Также право на регистрацию в Росреестре первого ДДУ получил ООО «Специализированный застройщик «Апрель» (входит в группу компаний MD GROUP). Застройщик получил ЗОС на жилой дом №16 со встроенным образовательным учреждением в ЖК «Новое Бутово». Общественно-жилой комплекс расположен по адресу: Москва, поселение Воскресенское, деревня Язово (НАО).

Всего с 1 января 2018 года в комитет поступило 44 заявления на получение ЗОС. Из них положительное решение было принято только по 20 заявкам.

«Проектная декларация, которую застройщик подает в Москомстройинвест для получения ЗОС, содержит основную информацию о проекте. Большая часть застройщиков заполняют ее качественно. Однако есть и те, в чьих декларациях специалисты комитета выявляют ряд нарушений, препятствующих выдаче ЗОС», - добавляется в сообщении.

Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

Также девелоперы, зарегистрировавшие первый договор долевого участия после 20 октября 2017 года, в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками по каждому ДДУ, обязаны вносить платеж в компенсационный фонд в размере 1,2% от цены договора.