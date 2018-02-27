РИАМО - 27 фев. Почти 4 тысячи единиц средств для удаления граффити закупят в Московском метрополитене в этом году, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 12,1 миллиона рублей. Подать заявление на участие в аукционе можно будет до 12 марта. Итоги подведут 19 марта.

Поставка товара по контракту осуществляется отдельными партиями с даты заключения контракта до 30 апреля 2018 года.

Метрополитен закупит средство для удаления следов маркера, аэрозольной краски с деликатных поверхностей - натурального и искусственного камня; средство для удаления остаточных следов маркера - теней, аэрозольной краски с различных поверхностей; средство для удаления стойких красок с различных поверхностей и другое.