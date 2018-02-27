РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. Во вторник утром электричка из Балашихи в Москву опоздала на 35 минут по причине отказа технических средств, сообщается в микроблоге ЦППК в Twitter.

«Горьковского направление. Задержан поезд 6703 (Балашиха – Москва) на 35 минут. Предварительная причина: отказ технических средств», – говорится в сообщении.

В дополнении отмечается, что частично отменены маршруты поезда 6703 (Балашиха – Москва) на участке Реутово – Москва и поезда 6706 (Москва – Балашиха) на участке Москва – Реутово.