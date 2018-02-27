РИАМО - 27 фев. Неизвестные в Москве подменили 14 миллионов рублей в инкассаторской сумке на обычные нарезанные бумажки, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило сообщение о том, что 22 февраля в дополнительном офисе организации по адресу: проспект Мира, дом 112, работник организации передал сотруднику другой организации инкассаторскую сумку с денежными средствами в сумме 18,5 миллионов рублей с сопроводительными документами для транспортировки в центральный офис. После она была помещена на ответственное хранение в хранилище по адресу: улица Автозаводская, дом 24.

«Двадцать шестого февраля опечатанная и опломбированная сумка была доставлена в офис по адресу: улица Бакунинская, дом 1/3. После вскрытия сумки и пересчета денежных средств сотрудниками была выявлена недостача в сумме 14 миллионов рублей (в сумке находились 4,5 миллиона и денежные «куклы» в виде нарезанной бумаги под размер денежных купюр)», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проводится проверка.