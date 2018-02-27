РИАМО - 27 фев. Все объекты ЖКХ в Подмосковье работают в штатном режиме в условиях пониженных температур, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«По информации оперативного дежурного министерства ЖКХ ночью технологических нарушений на объектах ЖКХ Московской области по состоянию на 07:00 27 февраля 2018 года не зафиксировано», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что коммунальная инфраструктура работает стабильно, перебоев с предоставлением жку не было.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за текущую зиму, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса. Минувшей ночью в подмосковном Клину ночные морозы достигли минус 30 градусов, в Волоколамске температура воздуха ночью опустилась до минус 29 градусов.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха опустится до минус 16 градусов.