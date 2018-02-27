РИАМО - 27 фев. Сотрудники полиции задержали в Солнечногорском районе Подмосковья уроженку Средней Азии, в квартире которой нашли и изъяли около 2 килограммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Солнечногорскому району в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 34-летняя, подозреваемая в незаконном сбыте наркотических средств.

«При проведении обыска по месту проживания злоумышленницы сотрудниками полиции обнаружены и изъяты два свертка и три полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета внутри, электронные весы, две кофемолки и упаковочные пакеты. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином общим весом около 2 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанная пояснила, что планировала сбывать наркотик на территории Москвы и Московской области путем закладок.

В отношении подозреваемой следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.