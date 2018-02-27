РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. При содействии членов общественной палаты городского округа Красногорск в муниципалитете сформировали корпус из 120 общественных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации, сообщил на пленарном заседании председатель общественной палаты муниципалитета Владимир Тонкоев.

«В нашем округе 118 участковых избирательных комиссий, Красногорск входит в десятку городов Подмосковья с наибольшим количеством УИКов. Мы смогли организовать корпус наблюдателей из 120 человек», – сказал Тонкоев.

Он пояснил, что члены рабочей группы, действующей при общественной палате, активно привлекают к общественному контролю проведения выборов членов общественных организаций городского округа Красногорск.

Контролировать законность на предстоящих выборах президента РФ могут представители общественных палат общероссийского и регионального уровней. Соответствующие изменения в федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации», направленные на повышение прозрачности работы избиркомов, вступили в силу в декабре 2017 года. Согласно разъяснениям ЦИК, наблюдателями от палат могут быть назначены представители общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также представители других некоммерческих объединений, созданных для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, общественных палат и советов муниципальных образований, иных объединений граждан РФ.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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