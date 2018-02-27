РИАМО - 27 фев. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» во вторник утром отменили и задержали 30 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержано три рейса. В «Домодедове» четыре рейса задержаны, еще 18 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны пять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной за текущую зиму, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха опустится до минус 16 градусов.