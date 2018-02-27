РИАМО - 27 фев. Специалисты Московско-Тверской пригородной пассажирской компании восстанавливают движение пригородных поездов после произошедшего сбоя, сообщается на сайте компании.

«Уважаемые пассажиры, по техническим причинам утром 27 февраля ряд пригородных поездов проследует с опозданием. Задержки могут составлять от 10 до 55 минут. Приносим свои извинения и просим внимательно следить за объявлениями на станциях», - говорится в сообщении.

Специалисты прикладывают максимальные усилия для скорейшего ввода движения поездов в график.

В связи со значительным опозданием некоторых электричек пассажиры могут без доплат и дополнительных сборов пересесть на скоростные поезда «Ласточка».