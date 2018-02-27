РИАМО - 27 фев. Гинекологи, хирурги, онкологи и другие специалисты проведут лекции и индивидуальные приемы в клиниках Москвы в марте в рамках дней открытых дверей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В марте в столичных медучреждениях пройдут дни открытых дверей. Женщины смогут проконсультироваться у гинеколога, онколога и маммолога. При наличии показаний можно будет сдать анализы, а также сделать УЗИ органов малого таза и молочных желез», - говорится в сообщении.

Будущих мам приглашают роддома и женские консультации. Там состоятся встречи, посвященные родам, уходу за новорожденными и грудному вскармливанию. Например, 15 марта в роддоме №4 расскажут об организационных тонкостях проведения родов — от перечня необходимых документов до возможности сохранения пуповинной крови. Кроме того, запланированы экскурсии по родильным отделениям. Специалисты ответят на вопросы беременных женщин, молодых мам и пар, планирующих рождение ребенка.

Лекции о профилактике детского и подросткового туберкулеза прочитают фтизиатры в специализированных центрах. А еще врачи сделают рентген грудной клетки, диаскинтест и направят на необходимые анализы.

«Обследоваться у кардиолога, акушера-гинеколога, хирурга, оториноларинголога и уролога предлагает жителям ВАО городская клиническая больница №15 имени О.М. Филатова. О диагностике и лечении ишемической болезни сердца расскажут ведущие кардиологи в городской клинической больнице №4», - добавляется в сообщении.

Получить консультацию онколога смогут горожане в онкологическом клиническом диспансере №1. В учреждении также прочитают лекцию о факторах развития злокачественных опухолей и мерах профилактики.

Также 6 марта бесплатно измерить внутриглазное давление и проконсультироваться у офтальмолога предлагают жителям ВАО старше 39 лет. Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня борьбы с глаукомой. Об анемии всем желающим расскажет 6 марта врач-терапевт в городской клинической больнице №4. На лекции посетители узнают о первых признаках заболевания и методах его лечения.