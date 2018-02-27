РИАМО - 27 фев. Доследственную проверку проводят в Москве по факту пожара в квартире одного из домов на Пятницком шоссе, в результате которого погибли два человека, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Вечером 26 февраля в квартире одного из жилых домов по Пятницкому шоссе в городе Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела мужчины и женщины, двухлетний ребенок с признаками отравления продуктами горения доставлен в больницу.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.