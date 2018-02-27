РИАМО — 27 фев. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции в отношении России будут введены в течение 30 дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Вы можете ожидать, что санкции будут в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», - сказал министр.

Ранее Минфин США анонсировал, что в ближайшие несколько недель может объявить о новых санкциях против России.

США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкции. Поводом послужили воссоединение Крыма с Россией, конфликт на юго-востоке Украины и предполагаемое вмешательство в президентские выборы российских спецслужб.