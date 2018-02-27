РИАМО - 27 фев. Терапевтов, педиатров и врачей общей практики начали обучать этике общения с пациентами в центре корпоративного развития столичного департамента здравоохранения, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«Обучение грамотному общению с пациентами начали проходить терапевты, педиатры, врачи общей практики и заведующие отделений столичных поликлиник. На курсах в центре корпоративного развития департамента здравоохранения города Москвы докторам объясняют, какие фразы вызывают у пациента негативную реакцию, как мотивировать его к лечению и что нужно делать самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, цель обучения — повысить качество общения с пациентами и развить пациентоориентированную корпоративную культуру в поликлиниках, добавил глава ведомства. Образовательные курсы длятся от девяти до 16 часов и учитывают специализацию медработника.

Например, для педиатра важно уметь найти правильный подход не только к родителям маленького пациента, но и к ребенку. В программах врачей общей практики особый упор делается на работу с разными возрастными группами и разное эмоциональное состояние больных. А заведующие отделениями прежде всего отрабатывают управленческие навыки.

«За первое полугодие 2018 года мы планируем обучить более пяти тысяч специалистов. Очень важно, чтобы каждый врач мог быстро установить контакт с пациентом, выслушать, задать нужные вопросы и проконсультировать в максимально доступной форме», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Также на курсах врачам рассказывают, как мотивировать пациента к лечению. Например, при назначении терапии необходимо доступно объяснять ее смысл больному, используя конкретные формулировки: «Чтобы убрать боль, следует применять…», «Для того чтобы избежать изжоги, вам следует изменить питание …» или «Я назначу вам препарат, применяя который вы сможете продолжать водить машину».

«В одной группе обучаются 12–15 человек. Занятия проводят профессиональные психологи. Они рассказывают врачам, какие фразы могут вызвать у пациента негативную реакцию — волнение, страх перед доктором и нежелание в будущем обращаться за медицинской помощью. Например, при осмотре врачу не следует употреблять сложную медицинскую терминологию. Это может взволновать или испугать пациента. Кроме того, в диалоге с больным доктору необходимо избегать оценочных фраз и фамильярного обращения», - добавляется на сайте.