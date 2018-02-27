РИАМО - 27 фев. В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в столице с 27 февраля по 4 марта пройдут лекция, кинопоказы и концерт; они завершат зимнюю образовательную программу, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«Консультант по финансовой грамотности Светлана Шишкина 27 февраля прочитает лекцию «Квартира в Москве: для жизни, для пенсии, для инвестиций». Как выгодно купить квартиру? Что нужно знать об ипотеке? Слушатели получат ответы на эти и многие другие вопросы. Начало в 19:00. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Кроме того, 3 марта пройдут два кинопоказа. В 13:00 можно будет посмотреть фильм «Города» из цикла «Планета Земля II» (2017), а также посетить встречу на тему «Урбанистические джунгли: есть ли место дикой природе в искусственных ландшафтах». Как в городах формируются популяции диких животных? Зачем устанавливать ульи на крышах? Как уберечь птиц от небоскребов (и наоборот)? И может ли человек мирно и комфортно существовать рядом со своими самыми близкими соседями?

В 18:00 гостей ждет премьера полной версии фильма «Хранители Алтая», в основе которого истории о людях, сохраняющих природу, наследие и священные места. Лента стала результатом 25 экспедиций и многочисленных исследований. Один из авторов фильма Константин Серебряков после показа ответит на вопросы зрителей. Вход свободный.

«Финалом зимней образовательной программы станет акустический концерт группы «Зимавсегда» 4 марта. Начало в 20:00. Вход свободный», - заключается в материале.