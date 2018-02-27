РИАМО - 27 фев. Пожарные потушили открытое горение в нежилом здании в подмосковных Мытищах на площади 800 квадратных метров, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Ночью во вторник от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Мытищинского ПСГ поступило сообщение о возгорании в нежилом здании. По прибытию первого пожарного подразделения ПСЧ-17 в 01:28 была проведена разведка, в ходе которой было установлено, что происходит открытое горение частной бани по всей площади 800 квадратных метров

«В 03:51 - локализация пожара на площади 800 квадратных метров. В 04:09 - ликвидация открытого горения»,- говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. На месте происшествия штаб пожаротушения не создавался, боевые участки не разворачивались.