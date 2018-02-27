РИАМО - 27 фев. Специалисты обнаружили утечку серной из железнодорожной цистерны на станции «Орехово-Зуево» Горьковского направления Московской железной дороги, происшествие не повлияло на движение поездов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 03:45 от ОДС ЦУКС ЦРЦ в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступила информация, что при обходе железнодорожных путей сотрудниками МЖД была об обнаружена течь жидкости из железнодорожной цистерны.

«По первоначальной информации от оперативного дежурного по станции «Орехово-Зуево» было установлено, что течь образовалась в результате столкновения вагонов при формировании грузового состава. Железнодорожное полотно не повреждено, сходов вагонов не последовало», - говорится в сообщении.

Течь серной кислоты происходит на грунт. Место происшествия оцеплено сотрудниками линейного отдела полиции. В 05:00 при уточнении информации сбыло установлено, что протечка содержимого цистерны обусловлена неисправностью сливного оборудования в результате естественного износа.

«Данное происшествие на движение других грузовых и пассажирских составов не влияет. Устранением последствий данного происшествия будет заниматься группа ЦАСО «Экоспас» (Бронницы) согласно заключенному соглашению с РЖД, следующая к месту утечки с запасом абсорбента и насосами для перекачивания. На станции подготовлена пустая цистерна. В 05:55 течь самопроизвольно прекратилась», - добавляется в сообщении.