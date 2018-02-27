РИАМО - 27 фев. Городки для игр открыты уже на всех столичных железнодорожных вокзалах, откуда отправляются поезда дальнего следования, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«Восемь вокзалов Москвы оборудовали детскими игровыми площадками. В этом году городок для игр появился на Рижском вокзале и теперь открылся для посетителей. А в 2017 году подобные площадки появились на Павелецком, Ленинградском, Ярославском, Казанском, Курском, Киевском и Белорусском вокзалах», - говорится в сообщении.

Все площадки оборудованы горками, лабиринтами и интерактивными играми. Они расположены в залах ожидания, а значит, дети будут находиться под контролем родителей или сопровождающих. Каждый городок вмещает до десяти игр и аттракционов. Все площадки открытые, и у них нет ограждений.

«Всего было создано 10 игровых зон на городских вокзалах, от которых идут поезда дальнего следования и где пассажиры могут ожидать своего поезда несколько часов. На Казанском и Павелецком вокзалах было открыто по две игровых площадки, а на всех остальных — по одной. Они расположены в залах ожидания, ими можно пользоваться бесплатно», - отметил сотрудник пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

По его словам, от года к году увеличивается число семей, путешествующих с детьми в возрасте до 12 лет.

Он добавил, что программа по оснащению московских вокзалов детскими игровыми зонами завершена. Новые площадки открывать не планируется.

«Игровые комнаты для детей есть в некоторых поездах дальнего следования, отправляющихся из столицы. Так, в двухэтажных поездах Москва — Воронеж они оборудованы на втором этаже в пятом вагоне. Там дети могут собирать пазлы, конструкторы, мозаику, смотреть мультфильмы, играть в развивающие игры и рисовать», - заключается в материале.