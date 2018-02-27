РИАМО - 27 фев. В Подмосковье специалисты зафиксировали за прошедшие сутки более 20 возгораний, к их ликвидации привлекали более 220 человек, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Пожаров - 25. Спасено - трое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 221 человек, 63 единицы техники»,- говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом спасли 15 человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.

На территории Московской области для контроля обстановки на водных бассейнах привлекалось 22 человека, 22 единицы техники.