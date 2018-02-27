РИАМО - 27 фев. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха опустится до минус 16 градусов, сообщается во вторник на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии арктического антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами не исключен слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 15 градусов, по области до минус 16 градусов», - говорится в сообщении.

В Москве и области на фоне повышенного атмосферного давления и при низкой температуре сохраняется погода ярко выраженного спастического типа.

При таких условиях особенно трудно придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли.

Атмосферное давление в середине дня составит 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.