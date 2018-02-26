РИАМО - 26 фев. Бронзовый призер олимпийских игр в Пхенчхане в лыжных гонках в женской эстафете Анастасия Седова рассказала, что во время соревнований царила хорошая атмосфера праздника.

В понедельник в столичном аэропорту «Шереметьево» болельщики, родственники и близкие спортсменов торжественно встретили олимпийцев, вернувшихся из Пхенчхана.

«Я никогда не была в Корее, но мы толком ничего и не увидели. В принципе общее впечатление хорошее. Спортсмены из других стран отнеслись к нам очень положительно, не было косых взглядов, мы, видимо, напридумывали сами перед Олимпиадой, ничего такого не было. Была хорошая атмосфера праздника», - сказала Седова.

Она добавила, что ответственность была вдвойне больше, потому что боролись не только за себя, но и за отстраненных спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9 февраля и завершились 25 февраля. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, соревновались под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».