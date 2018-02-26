РИАМО - 26 фев. Прием заявок на конкурс сувениров, посвященных 690-летию подмосковной Рузы, продлили на две недели до 14 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского городского округа.

«В Рузском городском округе продлен срок приема заявок на конкурс сувенирной продукции, посвященной 690-летию Рузы. Для того, чтобы большее число жителей смогло принять участие в конкурсе, прием заявок и работ продлили до 14 марта», - говорится в сообщении.

Ранее прием заявок планировали завершить 28 февраля. В конкурсе могут принять участие все жители округа.

«Этот конкурс нам важен не только в формате подготовки к 690-летию Рузы, но и в перспективе. Мы рассчитываем, что наши мастера декоративно-прикладного искусства предложат новые ходы в творчестве, которые округ сможет использовать в своем продвижении, в частности, и в туристической отрасли. Принимаются и работы из дерева, кожи, камня, керамики, любых материалов. Главное, сохранить тематику в первую очередь «Руза заповедная» и «690». Уверен, что нам удастся найти нестандартные работы, которые помогут в продвижении округа», - отметил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Заявки и фотоизображения сувениров принимаются до 14 марта на e-mail: Ruzatur@gmail.ru, либо по адресу: Руза, улица Солнцева, дом 9, офис 24.

Работы будут оцениваться в номинациях: сувенир города «Руза заповедная», «690 лет»; гастрономический сувенир «Руза заповедная»; сувенир события «690 лет», «Руза заповедная»; деловой сувенир с символикой «Руза заповедная», «690 лет».

Оценивать работы будет специальная конкурсная комиссия. Подведение итогов конкурса запланировано на 15 марта.