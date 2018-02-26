РИАМО - 26 фев. Музей Победы на Поклонной горе в столице с 23 по 25 февраля посетили около 20 тысяч москвичей и гостей города, музей к празднику подготовил специальную программу для детей, говорится в сообщении пресс-службы культурной организации.

В День защитника Отечества вход в Музей Победы был бесплатным для посетителей. Свободным был вход и на открытые площадки музея, где представлены вооружение и боевая техника времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«За прошедшие выходные дни, включая 23 февраля, Музей Победы посетили около 20 тысяч москвичей и гостей столицы. Самые юные могли принять участие в программе «Боевые каникулы» - создатели квеста «Елка Победы» специально для школьных каникул подготовили интерактивную программу с новым увлекательным квестом «Крепче стали», которая помогает детям лучше узнать историю нашей страны», - говорится в сообщении.

Добраться до музея и обратно от метро «Парк Победы» можно было на фирменных автобусах с надписью: «Еду в Музей Победы!», которые доставляли всех желающих прямо к главному зданию на Поклонной горе.