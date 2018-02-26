РИАМО - 26 фев. Инспекционная проверка с участием депутата Мособлдумы Олега Григорьева прошла на закрытом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Аннино» в Рузском округе в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Рузском городском округе состоялась очередная инспекционная проверка закрытого полигона ТБО «Аннино». В ней принял участие депутат Московской областной думы Олег Григорьев, местные жители. О ходе работ по консервации и подготовке объекта к рекультивации рассказал советник главы Рузского городского округа Лев Урман», - говорится в сообщении.

Урман напомнил, что 12 марта в Доме культуры в Рузе пройдут публичные слушания по вопросу рекультивации полигона.

Состояние закрытого полигона ТБО «Аннино» находится на постоянном контроле не только уполномоченных органов власти, но и общественности. В частности, на минувшей неделе здесь состоялось выездное совещание представителей общественной палаты Рузского городского округа.

Прием отходов на полигон ТБО «Аннино», который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года в соответствии с постановлением главы Рузского городского округа Максима Тарханова. Полигон принимал отходы 4-5 класса опасности со всей территории Рузского округа и частично с территорий городских округов Звенигород и Истра. После закрытия полигона отходы из Рузского округа вывозят в Волоколамский район.