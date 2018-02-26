РИАМО - 26 фев. Суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил постановку на кадастровый учет земельного участка в охранной зоне гидроузла в Рузском городском округе Подмосковья, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области в ходе проверки по обращению АО «Мосводоканал» установила, что в Рузском городском округе на основании акта органа местного самоуправления был сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок, расположенный в первом поясе зоны санитарной охраны Озернинского гидроузла. Указанный участок с видом разрешенного использования «для зоны отдыха» был предоставлен в аренду физическому лицу. При этом, согласно законодательству, в границах данной территории не допускаются все виды строительства и хозяйственной деятельности, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации гидротехнических сооружений.

«По результатам проверки межрайонная природоохранная прокуратура Московской области обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительными постановки земельного участка на кадастровый учет, сведений государственного кадастра недвижимости в отношении данного участка, а также признании отсутствующим права ответчика на него. Рассмотрев гражданское дело, Рузский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры», - говорится в сообщении.

Принятое решение ответчик обжаловал в апелляционной инстанции. Апелляционным определением Московского областного суда жалоба ответчика оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения.

Фактическое исполнение судебного решения находится в органах прокуратуры области на контроле.