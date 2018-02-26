РИАМО - 26 фев. На приведение в порядок всех храмов подмосковного Рузского городского округа, которые требуют ремонта, отводится пять лет, для проведения работ будут искать инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В течение ближайших пяти лет во всех храмах и соборах Рузского городского округа, требующих реставрации, планируют провести необходимые работы», - говорится в сообщении.

Как отметил глава Рузского городского округа Максим Тарханов, всего в округе насчитывается около 30 храмов, в нескольких из них необходимо провести реставрационные работы.

«Сейчас активно идет восстановление храма в деревне Никольское, и в сентябре готовится его освящение. В работах активное участие принимают митрополия, инвесторы, администрация округа. Полным ходом работы идут и в деревне Горбово», - добавил Тарханов.

Кроме того, по его словам, готовится реставрационный проект на проведение работ в деревне Брыньково – тамошний храм является памятником архитектуры, и без соответствующих документов начинать работы нельзя. В начале июня планируется проект закончить, и после этого можно будет обращаться в фонды и к инвесторам. Инвестора сейчас ищут и для собора на площади Партизан в Рузе, где нужно построить колокольню, причем проект уже есть.

«Говоря о восстановлении и реконструкции храмов, необходимо отметить, что в округе взят неплохой темп. Если его удастся сохранить, в течение ближайших пяти лет приведем в порядок все храмы и соборы округа», - подытожил Тарханов.