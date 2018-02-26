РИАМО - 26 фев. Одинцовская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, руководителей двух фирм в Одинцове оштрафовали за неисполнение требований закона, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В результате проверки установлено, что в ООО «Выбор К» и ООО «АН Выбор», осуществляющих сделки с недвижимостью, не были разработаны правила внутреннего контроля, не проводились подготовка и обучение сотрудников в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться предусмотренные законодательством меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

«По результатам проверки Одинцовская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей юридических лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма). Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов», - говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла руководству организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.