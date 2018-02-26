РИАМО - 26 фев. Акция «Неделя спорта» прошла в Подмосковье при активном участии активистов Общероссийского народного фронта, в ее рамках состоялись спортивные соревнования, а также уроки с участием известных тренеров и спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

«Неделя спорта» в Подмосковье стартовала в День зимних видов спорта мастер-классами по фигурному катанию и горным лыжам. Затем к общероссийской акции «Знай наших!» присоединились активисты ОНФ из разных городов и поселений Московской области.

«В рамках празднования Дня зимних видов спорта и в поддержку российской олимпийской сборной подмосковные активисты Общероссийского народного фронта приняли активное участие в акции «Неделя спорта». В рамках акции был проведен ряд спортивных соревнований, а также серия уроков физкультуры в школах с участием профессиональных спортсменов и тренеров», - говорится в сообщении.

В школе поселка Родники Раменского района активисты ОНФ провели лыжные соревнования в поддержку олимпийцев России. В Королеве на стадионе «Металлист» устроили соревнования по хоккею с мячом и шайбой, футболу, баскетболу и тхеквондо с участием воспитанников спортшкол и городской Лиги дворового футбола.

В Воскресенске при поддержке активистов ОНФ прошли игры младшей группы турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд «Тигры на льду». А в Кашире состоялся турнир по мини-футболу среди дворовых команд города. Победившую «Народную команду» поздравил и вручил юным футболистам грамоты член регионального штаба ОНФ Вячеслав Кузнецов.

Мастер-классы на школьных уроках физкультуры провели профессиональные спортсмены и тренеры. Не все школьники обладают хорошей физической формой, так что уроки проводились в игровой форме с простыми элементами и упражнениями из профессионального спорта с минимальными нагрузками. В Кашире эту акцию поддержал мастер спорта по самбо, тренер высшей категории Николай Золоторев. Молодежь участвовала в тренировке по общефизической подготовке, после которой именитый спортсмен и тренер побеседовал с ребятами на патриотические темы.

А в каширской школе №1 урок провела мастер спорта международного класса по легкой атлетике, бронзовый призер Всемирных юношеских игр, финалистка Олимпийских игр 2004 года в Афинах Мария Коротеева. В школе №3 Нахабина учителем физкультуры на один урок самообороны и ОФП стал кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и черного пояса по тхеквондо, активист ОНФ Владимир Гуришкин из Дзержинского. У себя в городе он провел открытую тренировку по единоборствам в молодежном спортклубе «Агиос».

Юные спортсмены из Люберец подняли флаг России на первенстве Московской области по всестилевому каратэ в Одинцове. В конце «Недели спорта» люберецкий молодежный клуб посвятил акцию «Выходи гулять» победе российских хоккеистов на Олимпиаде-2018. Ребятам раздали баллончики с краской, и на снегу в Томилинском парке появились флаг России и надписи «Россия» и «Мы – чемпионы!».

«Популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни, особенно среди детей, подростков и молодежи, – одни из важнейших задач Общероссийского народного фронта. Это и отличный способ поддержать наших спортсменов в дни олимпийских соревнований. А значение такой всенародной поддержки для них невозможно переоценить», – отметил член регионального штаба ОНФ в Московской области Илья Казаков.