РИАМО - 26 фев. В столице в марте будут полностью перекрывать участок проезда Девичьего поля из-за подготовки к военному параду на Красной площади 9 мая, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: проезд Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком. Период: 2, 5, 7, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 29 марта с 07:00 до 09:30; 28 марта с 06:00 до 07:00. Особенности: полное перекрытие», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая.