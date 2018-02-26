РИАМО - 26 фев. Российская фигуристка Екатерина Боброва, серебряный призер Игр в Пхенчхане, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, во время торжественной встречи спортсменов в «Шереметьеве» поблагодарила болельщиков за поддержку и рассказала, что помогло олимпийцам достигнуть хороших результатов в соревнованиях.

В понедельник в столичном аэропорту «Шереметьево» болельщики, родственники и близкие спортсменов торжественно встретили олимпийцев, вернувшихся из Пхенчхана.

«Спасибо, что пришли нас встречать. Эта Олимпиада была для нас очень сложной, особенно после домашней в Сочи. Нам помог сплоченный дух и, конечно же, поддержка болельщиков. Спасибо болельщикам, которые сидели на трибунах и нас поддерживали. Болельщики, которые были в Москве, вставали каждый раз в четыре утра, чтобы нас поддержать. Спасибо всем большое»,- сказала Боброва.

Она также поблагодарила всех участников зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане.

«Ребята сделали все, чтобы достойно представить Россию на Олимпийских играх, и мы это доказали нашими медалями», - подчеркнула Боброва.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9 февраля и завершились 25 февраля. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, соревновались под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».