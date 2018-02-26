|Температура
|-14˚C … -12˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|762 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|-14˚C … -12˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|764 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|-11˚C … -9˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|761 мм рт. ст.
|Ветер
|В 6 м/с
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