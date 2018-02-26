«Спасибо, что пришли нас встречать. Эта Олимпиада была для нас очень сложной, особенно после домашней в Сочи. Нам помог сплоченный дух и, конечно же, поддержка болельщиков. Спасибо болельщикам, которые сидели на трибунах и нас поддерживали. Болельщики, которые были в Москве, вставали каждый раз в четыре утра, чтобы нас поддержать. Спасибо всем большое»,- сказала фигуристка Екатерина Боброва.