|Температура
|-16˚C … -14˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|757 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 3 м/с
|Температура
|-12˚C … -10˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|763 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|-13˚C … -11˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|764 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии