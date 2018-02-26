РИАМО - 26 фев. В Подмосковье суд по иску прокуратуры прекратил права собственности на семь земельных участков, расположенных в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в Красногорске, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Московский областной суд вынес решение по исковому заявлению межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области о прекращении прав собственности юридических лиц на семь земельных участков, находящихся в зоне санитарной охраны притока реки Москвы. Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, которая показала, что земельные участки в городском округе Красногорск, предназначенные для жилищного строительства, расположены в границах второго пояса зоны санитарной охраны реки Липки, входящей в систему источников питьевого водоснабжения города Москвы и ближнего Подмосковья», - говорится в сообщении.

Возведение капитальных строений на данной земле могло повлечь за собой загрязнение водного объекта и причинить вред жизни и здоровью людей. В связи с этим прокуратура обратилась в Красногорский городской суд с исковым заявлением о снятии данных земельных участков с государственного кадастрового учета, признании отсутствующим права собственности ответчика на них и исключении соответствующих сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал. Принятое решение прокуратура обжаловала в апелляционной инстанции, которая удовлетворила иск прокуратуры в полном объеме. В настоящее время судебное решение исполнено.