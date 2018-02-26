РИАМО - 26 фев. Остановки на нескольких маршрутах наземного транспорта в столице изменятся с 27 февраля после открытия первого участка Большой кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 27 февраля изменятся остановки на нескольких маршрутах. Это связано с открытием новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. На нечетной стороне Шелепихинского шоссе появится остановка для автобусов №4, №27 и №155, а на четной — для автобусов №27 и №155. Автобусы №4 будут заезжать к станции метро «Шелепиха» по Шелепихинскому шоссе при следовании к Силикатному заводу, а №27 и №155 — в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, введут остановку «Метро «Шелепиха» в Шмитовском проезде для маршрутов автобусов №4, №69, №152, №243, №869 и троллейбусов №54 и №66.

Автобусы №4 и №243 перестанут проходить через остановку «Шелепихинский мост» при следовании к Силикатному заводу.

Помимо этого, переименуют остановку «Автокомбинат №11» для автобусов М6, №48 и №155 на 4-й Магистральной улице. Она будет называться «Метро «Хорошевская».

Первый участок БКЛ длиной 10,5 километра открылся в понедельник. На нем расположены пять станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Благодаря этому участку более 400 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошевский, Хорошево-Мневники, Беговой и Аэропорт смогут добираться из одного района в другой, минуя центр.