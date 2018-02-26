РИАМО - 26 фев. В столичном спорткомплексе «Лужники» заработало свыше 3 тысяч камер, которые будут наблюдать за обстановкой на объекте изнутри и снаружи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больше 3 тысяч камер видеонаблюдения работает вокруг и внутри спортивного комплекса «Лужники». Одна часть (они расположены на въездах и по периметру объектов) может распознавать номера машин, другие установлены в секторах и в помещениях Большой спортивной арены, на пешеходных и транспортных КПП», — говорится в сообщении.

Большинство камер уже интегрировано в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных».

Систему видеонаблюдения установили в «Лужниках» в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу. Для обеспечения максимальной защищенности жителей и гостей столицы во время соревнований представители Москомспорта также проверяют наличие паспортов безопасности в московских гостиницах.

Как отмечается в сообщении, подготовка к чемпионату мира по футболу в столице идет полным ходом. Так, для удобства навигации зарубежных фанатов к лету на английском заговорят кондукторы в наземном транспорте, врачи, бармены, таксисты и персонал гостиниц. Для них организованы специальные языковые курсы.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».